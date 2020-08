Stasera in tv 31 agosto, su Rai5 in seconda serata la commedia sentimentale "Last summer": la trama

31 agosto 2020 a

a

a

Commedia sentimentale in seconda serata su Rai5. Dalle 22,20 andrà in onda infatti "Last summer", per la regia dell'italiano Leonardo Guerra Seragnoli. Presentato al festival di Roma nel 2014 è stato interamente girato su una barca in mezzo al mare. La trama: a bordo di un lussuoso yacht, Naomi cerca di comunicare al figlio di sei anni tutto il suo amore, prima di separarsene. E' una giovane donna giapponese che, separatasi dal marito, facoltoso occidentale, ha perso la custodia del bambino. Le sono stati concessi quattro giorni per dire addio al suo piccolo, a bordo dello yacht della famiglia dell'ex marito. Naomi deve cercare, sotto gli occhi vigili dell'equipaggio, chiamato a sorvegliarla a vista, di riavvicinarsi al figlio proprio quando la loro relazione sta per giungere al capolinea. Quattro giorni per imparare ad essere madre per la prima e ultima volta. Protagonista l'attrice giapponese Rinko Kikuchi, che ha ottenuto una nomination agli Oscar nel 2007 per "Babel".