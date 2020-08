Stasera in tv 31 agosto, su Rai4 in seconda serata c'è "Jessica Jones": la trama dell'episodio

31 agosto 2020 a

Appuntamento con la serie d'azione Marvel in seconda serata su Rai4. Poco dopo le 23 infatti andrà in onda il quinto episodio della seconda stagione di "Jessica Jones", in prima visione tv. La puntata in questione è intitolata "Il polpo" ed è incentrata su Jessica, la quale passa un giorno alla stazione di polizia prima che Hogarth la convinca a dire la verità. Il detective Eddy Costa crede a Jones, e la rilascia con la promessa di tenerlo informato della sua indagine. Walker, salvata dalla madre, lotta contro le conseguenze dell'uso del farmaco Igh, inoltre il suo nuovo fidanzato, Griffin Sinclair, le chiede di sposarlo, ma lei lo rifiuta.