Stasera in tv 31 agosto, su Rai Movie in seconda serata L'uomo della valle maledetta. Trama

Stasera in tv 31 agosto, su Rai Movie, in seconda serata, è in programma il film dal titolo L'uomo della valle maledetta, con inizio previsto a partire dalle ore 23.15. Si tratta di una pellicola di genere western, realizzata nel 1964 tra Italia e Spagna, grazie alla regia di Sirio Marcellini. Del cast fanno parte Ty Hardin, Irán Eory, José Nieto, Joe Kamel, John Bartha. La trama del film. Johnny aiuta la fuggiasca Gwen ma finisce per essere inseguito da un gruppo di famiglie rivali e dagli assaltatori della donna che è sposata con un indiano, Torito. Ce la faranno i due a salvarsi?