Stasera in tv 31 agosto, in seconda serata su Rai2 c'è l'azione con "The blacklist": le anticipazioni

Finale davvero scoppiettante per "The blacklist", la serie incentrata sul misterioso criminale Raymond Reddington. Doppio appuntamento lunedì 31 agosto in seconda serata, dalle 23, su Rai2. Il primo episodio si intitola "Rassvet", questa la trama: da sola in una regione sconosciuta dopo una missione finita catastroficamente male, Katarina Rostova è in fuga per evitare le forze che cercano di catturarla. Senza opzioni possibili, si rivolge all’unica persona di cui si fida, un uomo che ha promesso di proteggerla. A seguire la ventesima puntata, intitolata "Guillermo Rizal", nella quale la task force indaga sul rapimento di diversi bambini, spariti sotto simili circostanze. Red è a caccia di un uomo che può fornirgli qualunque cosa; Liz pensa a un grande cambiamento.