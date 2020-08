Stasera in tv 31 agosto, su Rai Movie il film western I professionisti. La trama

31 agosto 2020 a

Stasera in tv 31 agosto su Rai Movie in prima serata il film dal titolo I professionisti, inizio alle ore 21.10. Ancora una pellicola western del passato, realizzata nel 1966 negli Stati Uniti per la regia di Richard Brooks. Cast da applausi con Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan, Jack Palance, Claudia Cardinale. Mister Grant è ricco e assolda quattro pistoleri. L'obiettivo è quello di far liberare la moglie che è stata rapita da un rivoluzionario messicano. Si tratta di una impresa non semplice da portare a termine. Lei è la meravigliosa Claudia Cardinale che era già un punto di riferimento del mondo cinematografico.