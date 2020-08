Wanda Nara, scatto romantico da Ibiza insieme a Icardi: l'hashtag "Amante mio" promette scintille

31 agosto 2020 a

Scatto romantico da Ibiza per Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di suo marito ed ex attaccante dell’Inter da una delle baie più suggestive dell'isola, vale a dire "Amante".

In riferimento al luogo in cui è stato postato lo scatto, Wanda ha aggiunto pure l'hashtag "mio", a dimostrazione della passione che nutre per l'attaccante ora al Psg. In serata la coppia ha raggiunto anche alcuni compagni dell'argentino al Psg, da Keilor Navas a Neymar e Verratti. Wanda dunque sembra trovarsi alla grande nel mondo delle wags della squadra degli sceicchi fresca vicecampione d'Europa.