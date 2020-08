Stasera in tv 31 agosto, su Iris in seconda serata il film L'anno del dragone. La trama

31 agosto 2020 a

Stasera in tv 31 agosto, su Iris in seconda serata è in programma il film dal titolo L'anno del dragone. Inizio alle ore 23.45, subito dopo Greystoke, la leggenda di Tarzan. Genere thriller, realizzato nel 1985 negli Stati Uniti, vede alla regia Michael Cimino, mentre del cast fanno parte Mickey Rourke, John Lone, Ariane e Dennis Dun. Siamo a New York e la minaccia della mafia cinese è sempre più forte. Il pluridecorato capitano di polizia Stanley White viene assegnato al quartiere di Chinatown. Determinato e aggressivo, usa tutti i mezzi a sua disposizione per cercare di combattere le famiglie cinesi.