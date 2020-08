Stasera in tv 31 agosto, su Iris la leggenda di Tarzan con Christopher Lambert. La trama

31 agosto 2020 a

Stasera in tv 31 agosto, dalle ore 21.10, è in programma su Iris il film dal titolo Greystoke la leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie. Pellicola di avventura, realizzata nel 1984, produzione italiana, inglese e irlandese, vede alla regia Hugh Hudson. Del cast fanno parte Christopher Lambert, Andie MacDowell, Ralph Richardson, Ian Holm. La trama: nel 1886 il nobile scozzese Clayton e la moglie naufragano in Africa. Non sopravvivono. La donna muore partorendo Jack, il marito è ucciso da uno scimmione, detto Silverbeard. Il bambino viene però salvato e accudito da una scimmia femmina. Una volta cresciuto si batte contro Silverbeard e gli strappa il comando del branco. Ma in lui continua a vivere l'istinto della natura umana.