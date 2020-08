Stasera in tv 31 agosto, su Rai5 puntata de "L'altro '900" dedicata a Curzio Malaparte

31 agosto 2020 a

“È stato un anticipatore: La pelle è un libro basato sui fatti, una prova di autofiction in anticipo sui tempi”. Così lo scrittore Nicola Lagioia su Curzio Malaparte, protagonista della puntata della serie di Rai Cultura “L'altro '900”, firmata da Isabella Donfrancesco con la collaborazione di Alessandra Urbani, per la regia di Laura Vitali e Diego Magini, in onda lunedì 31 agosto alle 21.15 su Rai5. Alla voce di Nicola Lagioia, si aggiungono anche quelle di Giordano Bruno Guerri e Liliana Cavani che nella puntata ragionano intorno alla controversa figura dello scrittore, nato nel 1898 a Prato come Kurt Erich Suckert, dopo una vita avventurosa nella quale fu soldato, giornalista, intellettuale d'intervento, fascista della prima ora, comunista, ateo e infine protagonista di una clamorosa conversione. Come ebbe a dire Alberto Moravia “Malaparte era un personaggio, prima che uno scrittore. Un individualista assoluto”. “Il vero arcitaliano - afferma Giordano Bruno Guerri - pronto a qualunque avventura. Per questo, come molti della sua generazione che avevano preso parte alla Grande Guerra, si tuffò nel fascismo”. Scrittore espressionista, Malaparte, accantonato per oltre un ventennio dopo la morte, viene riscoperto in anni recenti come uno degli autori più interessanti del Novecento.