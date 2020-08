Stasera in tv 31 agosto, su La7 Eden un pianeta da salvare. Presenta Licia Colò

31 agosto 2020 a

a

a

Eden, un pianeta da salvare torna stasera in tv, 31 agosto, su La7 a partire dalle ore 21.15. E' ancora una volta Licia Colò che va alla scoperta della Terra e delle sue bellezze, ponendo l'accento sulle emergenze ambientali e sul dramma del cambiamento climatico. Anche nella puntata in programma questa sera una finestra aperta sull'attualità per contribuire - spiegano gli autori - a proteggere e migliorare il delicato equilibrio tra l'ambiente e l'uomo. Come tutti i giorni il programma in prima serata di La7 sarà preceduto da In Onda, trasmissione di approfondimento quotidiano condotta in studio da Luca Telese e David Parenzo.