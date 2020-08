Georgina, forme esplosive nella foto di famiglia con CR7: lui mostra addominali perfetti

31 agosto 2020 a

"Mano nella mano, con tanti sogni ancora da realizzare". Questa la frase che accompagna la foto di famiglia postata da Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Nello scatto su Instagram la modella e il fuoriclasse della Juventus si tengono per mano insieme ai loro figli.

I followers hanno subito apprezzato: "Siete una famiglia perfetta!”, il senso di molti commenti. Nell'immagine Georgina e Cristiano mettono in risalto anche il loro fisico: forme esplosive per lei, addominali scolpiti per lui. E il ritratto appunto della famiglia perfetta è cosa fatta, con pioggia di like.