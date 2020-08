Stasera in tv 31 agosto, su Rai4 doppio appuntamento con "Daredevil": le anticipazioni

31 agosto 2020 a

a

a

Torna il doppio appuntamento con la serie Marvel "Daredevil" in prima serata su Rai4. Alle 21,20 infatti inizia il primo episodio: "L'uomo nella cassa", in cui Daredevil (Charlie Cox) chiede a Mahoney di soccorrere i ragazzi vittima della Mano e di portarli da Claire al Metro-General Hospital. Venuta a conoscenza della fuga di Castle, Reyes convoca Nelson, Murdock e Page nel suo ufficio. Preoccupata per l'incolumità della sua famiglia, Reyes racconta di aver organizzato la retata a Central Park per arrestare Blacksmith, senza prima sgombrare il luogo dai civili causando quindi la morte di molte persone innocenti tra le quali la famiglia di Castle. Nel secondo episodio "380", mentre Page (Deborah Ann Woll) e Castle indagano su Blacksmith, vero responsabile dell'omicidio della Reyes e dell'insabbiamento del massacro di Central Park, Daredevil salva Temple dalla Mano, ma non riesce a salvare i ragazzi. Alcuni uomini della Mano sono morti durante il combattimento, e l'autopsia su uno di loro mostra le cicatrici di una precedente autopsia. Il consiglio dell'ospedale sceglie di nascondere la questione, costringendo Temple a dimettersi. Nel cast Vincent D'Onofrio, Charlie Cox e Deborah Ann Woll.