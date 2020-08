Festivalbar story, appuntamento stasera in tv lunedì 31 agosto 2020 su rete4

31 agosto 2020 a

Le finali piu' emozionanti dello storico show musicale che ha segnato le estati italiane per tanti anni. Paliamo del Festivalbar, un classico anche della televisione. Festivalbar Story è un appuntamento che va in onda su Rete 4 stasera alle ore 00.05.

Tutti i big di oggi sono passati attraverso questa frizzante kermesse. Senza contare che il Festivalbar ha portato fortuna anche ai suoi presentatori: al di là del mitico Claudio Cecchetto, gli anni Ottanta hanno visto il debutto di Gerry Scotti, ma anche Amadeus, Federica Panicucci e Alessia Marcuzzi. Un appuntamento, questo che propone Mediaset, non solo per nostalgici della kermesse, ma anche per riscoprire e valorizzare pezzi del passato indimenticabili insieme a personaggi di primo piano.