Stasera in tv lunedì 31 agosto 2020, The Breed su Italia 1 film horror in seconda serata

Va in onda stasera, lunedì 31 agosto 2020, su Italia1, il film horror The Breed la razza del male. Appuntamento in seconda serata alle ore 23.55. La pellicola narra di cinque ragazzi che sono in una isola apparentemente deserta per fare festa e divertirsi, ma presto la loro gita si trasforma in una lotta per la sopravvivenza. L'isola è abitata da un branco di cani molto aggressivi che comincia a sbranarli uno alla volta. Un film appassionante per gli amanti del genere. Nel film sono stati utilizzati ben 26 cani, tutti ammaestrati e pronti a recitare in cambio di un giocattolo, o del loro snack preferito.