Stasera in tv 31 agosto, su Rai2 "Hawaii Five-0" e "Ncis New Orleans": tutte le anticipazioni

31 agosto 2020

Nuovo doppio appuntamento settimanale con la decima stagione di "Hawaii Five-0" e la quinta di "Ncis New Orleans" su Rai2 in prima visione assoluta per un'ora e mezzo all’insegna del crimine. L'episodio di "Hawaii Five-0" si intitola "Brividi e mistero", con la vicenda che parte dal cadavere di una ragazza che sembra determinato a vendicarsi dei suoi assassini e nel frattempo un mostro fugge da una cell a sotterranea. Per l’occasione Max torna a far visita agli ex colleghi. In "Ncis New Orleans", la puntata è "Alla luce del sole", in cui la squadra di New Orleans deve indagare sull’omicidio di un amico di Patton, un ex membro della Marina Militare, ucciso a colpi di pistola da un auto in corsa, proprio davanti ai suoi occhi. La vittima aveva una relazione con la sua fisioterapista che era stata ricattata da un membro di una gang di motociclisti che trafficava droga.