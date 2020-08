L'ora della verità su Canale 5: attori, personaggi e trama del film girato in Corsica

31 agosto 2020 a

a

a

Stasera, lunedì 31 agosto 2020, va in onda su Canale 5 la seconda puntata de L'ora della verità. La serie tv è stata girata in Corsica. La narrazione ha inizio nel 1994. Clotilde Idrissi ha 15 anni. È in macchina con i suoi genitori e il fratello Nicolas, mentre avanzano su una strada a precipizio sul mare in Corsica. Poi un incidente. Clotilde assiste alla morte della madre, del padre e del fratello. Lei è l'unica sopravvissuta. 25 anni più tardi, Clotilde – ormai madre – decide di affrontare quel trauma, tornando in Corsica con la sua famiglia. Una volta arrivata a destinazione, iniziano a verificarsi una serie di incidenti. Poi, mentre Clotilde si trova nel luogo in cui ha trascorso la sua ultima estate con i genitori, riceve una lettera firmata proprio dalla madre che credeva morta. La donna ha intenzione di scoprire la verità e inizia a indagare sul suo incidente. Si tratta dell'adattamento del bestseller Tempo assassino (e/o edizioni),

L'ora della verità, Palma è viva: anticipazioni seconda puntata stasera in tv lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5

Attori e personaggi: Mathilde Seigner interpreta Clotilde Baron; Caterina Murino interpreta Palma Idrissi; Jenifer Bartoli interpreta Salomé Romani; Grégory Fitoussi interpreta Paul Idrissi; Thierry Godard interpreta Franck Baron; Fred Testot interpreta Cervone Spinello; Zoé Marchal interpreta Valentine Baron; Esther Valding interpreta Clotilde nel 1994; Théo Frilet interpreta Nicolas Idrissi; Yves Rénier interpreta César Garcia; Cyril Lecomte interpreta Stéphane Garcia; Noémie Kocher interpreta Aurélia Schreiber-Garcia; Stanley Weber interpreta Natale; Michel Ferracci interpreta Pierre-Ange Rossi; Valeria Cavalli interpreta Lisabetta Idrissi; Serge Riaboukine interpreta Cassanu Idrissi; Vincent Deniard interpreta Orsu; Pierre Salasca interpreta Gratien Santucci; Joséphine Jobert interpreta Maria-Chiara Baldi; Pierre Kiwitt interpreta Mika Schreiber; Eric Godon interpreta Basile Spinello; Peter Bonke interpreta Jacob Schreiber; Jean-Philippe Ricci interpreta Eric Rocca; Marie Murcia interpreta Anne Andreani; Ange Basterga interpreta Félix Mariani; François Berlinghi interpreta Antoine Mariani; Hugues Boucher interpreta Mauclair; Kamel Belghazi interpreta Malik Amzem; Tatiana Gontchorova interpreta Anika Spinello.