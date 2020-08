Stasera in tv 31 agosto, su Rai1 Insinna e Incontrada ne "La classe degli asini": la trama

31 agosto 2020 a

Flavio Insinna e Vanessa Incontrada protagonisti nel film in onda lunedì 31 agosto su Rai1 in prima serata. Dalle 21,25 infatti andrà in onda "La classe degli asini", per la regia di Andrea Porporati. Nel cast anche Fabio Troiano per una libera interpretazione delle vicende realmente accadute di Mirella Antonione Casale. La storia è appunto incentrata su una coraggiosa insegnante in lotta per l'abolizione delle classi speciali e differenziali in cui, fino al 1977, venivano relegati i bambini con diverse disabilità. Mirella Casale, professoressa che sogna di diventare preside, ha una bambina di nome Flavia, colpita all'età di due anni da una gravissima encefalite che l'ha costretta alla disabilità. Nella stessa scuola in cui lei esercita, si trovano Felice Giuliano, un insegnante benvoluto dai suoi studenti per i suoi metodi appassionati e Riccardo, un bambino calabrese trasferitosi da poco a Torino. A prima vista Riccardo sembra essere un bambino difficile; è spesso irrequieto e violento, ha difficoltà a socializzare con i compagni e usa spesso il dialetto per comunicare. Quando però, dopo un test psicologico, Riccardo verrà inviato in un’apposita struttura che si occupa di ragazzi disabili ed emarginati e la figlia di Mirella, Flavia, verrà cacciata dal suo istituto perché ritenuta non in grado di apprendere, Mirella e Felice decideranno di unire le forze. Determinati a combattere insieme la battaglia dell'inclusione dei ragazzi disabili nelle classi ordinarie, i due intraprenderanno un arduo cammino che finirà per cambiare per sempre l'organizzazione della scuola italiana.