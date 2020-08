Belen Rodriguez esagerata, coroncina in testa e sguardo sexy: "Cicciolina mi fa un baffo" | VIDEO

31 agosto 2020 a

"Cicciolina mi fa un baffo". Le parole di Belen Rodriguez hanno scatenato il putiferio sul web. La showgirl argentina, telefono alla mano, si è lasciata andare a una serie di storie su Instagram, in una delle quali indossa una coroncina in testa e con sguardo sexy cita la celebre pornostar stuzzicando i followers con un provocatorio "Cicciolina mi fa un baffo".

La battuta ha suscitato qualche polemica sul web e alcuni hanno considerato come una gaffe evitabile quella di Belen, che dal canto suo se la ride. Insomma, per lei una estate non certo tranquilla a livello di media tra la rottura con il marito Stefano De Martino e i tanti flirt che le sono state attribuite, anche se in questi giorni la showgirl appare felice e serena in vacanza insieme agli amici e alla sorella Cecilia, pure lei in crisi con il fidanzato Ignazio Moser.