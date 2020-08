L'ora della verità, Palma è viva: anticipazioni seconda puntata stasera in tv lunedì 31 agosto 2020 su Canale 5

31 agosto 2020 a

a

a

Il film girato in Corsica che appassiona davanti al piccolo schermo, L'ora della verità, svela stasera lunedì 31 agosto, 2020, alcuni dei suoi misteri. Canale 5 alle ore 21.20, trasmetterà infatti la seconda puntata della serie tv col quarto, quinto e sesto episodio che tengono col fiato sospeso. Che fine ha fatto Palma dopo l'incidente? La donna è viva ed è tenuta segregata, ma chi c'è dentro la bara, allora?. Valentine rischierà intanto di morire. Qualcuno, infatti, tenterà di ucciderla..

Nel quarto episodio Valentine, mentre si cimenta in un'arrampicata, cade in mare. A salvarla è Orsu, un personaggio bizzarro che abita sull'isola. Valentine, tuttavia, non è precipitata in acqua per via di una disattenzione, ma la sua imbracatura è stata manomessa.

Clotilde trova intanto in casa una collana che era di proprietà di sua madre. Ricorda di essere in possesso di alcune vecchie foto della madre in cui indossa proprio quel gioiello, così decide di indagare su quelle immagini. Nel quinto episodio, non ci sono più dubbi. Palma è viva ed è tenuta segregata. Orsu l'aiuta a fare arrivare dei messaggi alla figlia. Intanto Jakob Schreiber chiede a Clotilde di confrontarsi circa una foto che sembra celare un mistero. La donna lo raggiunge ma è scomparso, insieme alle foto. Nel sesto episodio, Clotilde corre in ospedale perché Cassanu ha avuto un malore. Intanto, ci si appresta ad aprire la bara di Palma. Grazie all'esame del DNA sarà possibile sapere se il corpo che è stato sepolto, sia davvero quello della madre di Clotilde. Si scopre, poi, che 25 anni prima Palma aveva litigato con Salomé. Quest'ultima le aveva rivolto pesanti minacce. Se non avesse rinunciato a Paul, l'avrebbe uccisa.