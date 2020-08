Stasera in tv 30 agosto, su Iris in seconda serata Nick mano fredda con Paul Newman. La trama

30 agosto 2020 a

Stasera in tv, 30 agosto, su Iris in seconda serata è in programma a partire dalle ore 23.35, il film dal titolo Nick mano fredda. Genere drammatico, realizzato nel 1967 negli Stati Uniti. La regia è di Stuart Rosenberg, mentre del cast fanno parte Paul Newman, George Kennedy, J.D. Cannon, Harry Dean Stanton. Nick non è un criminale ma un ribelle che non si piega davanti ad alcuno. Ha un carattere intrattabile ed è per questo che si becca due anni in un campo di lavoro. Viene soprannominato "mano fredda". Ma lui ha voglia di andarsene e tentare la fuga diventa il suo obiettivo.