Stasera in tv 30 agosto, su Iris il film Marnie di Alfred Hitchcock. La trama

E' Marnie il film in programma stasera in tv 30 agosto sul canale Iris a partire dalle ore 21.10. Si tratta di un thriller del 1964, realizzato negli Stati Uniti grazie alla regia del maestro Alfred Hitchcock. Del cast fanno parte Tippi Hedren, Sean Connery, Diane Baker, Martin Gabel. Marnie è una splendida ragazza che però è affetta da cleptomania. Mark è un uomo facoltoso e se ne innamora. Le offre un accordo molto particolare: in prigione perché è ladra oppure il matrimonio. Mark cercherà di capire da dove arrivano le turbe psichiche della donna e non sarà di certo una impresa facile.