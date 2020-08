Stasera in tv 30 agosto, su Rete 4 il film Danni collaterali con Arnold Schwarzenegger. La trama

30 agosto 2020 a

Stasera in tv 30 agosto su Rete 4 dalle ore 21.30 è in programma il film dal titolo Danni Collaterali. Pellicola di azione, realizzata negli Stati Uniti nel 2002 grazie alla regia di Andrew Davis. Nel cast i volti principali sono quelli di Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Elias Koteas, John Leguizamo. La trama. Un vigile del fuoco di Los Angeles in un attimo perde tutto ciò che ama. Arriva in ritardo ad un appuntamento con la moglie e il figlio ed assiste impotente allo scoppio di una bomba. Un attentato che viene attribuito ad un pericoloso terrorista colombiano. La giustizia è lenta e il pompiere cercherà la vendetta da solo.