Stasera in tv 30 agosto, su Italia 1 il film Due gran figli di... La trama. C'è Glenn Close

30 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 30 agosto su Italia 1 a partire dalle ore 21.30 è in programma il film dal titolo Due gran figli di. E' una commedia americana del 2017, realizzata grazie alla regia di Lawrence Sher. Del cast fanno parte Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close. La trama. Due fratelli gemelli si mettono alla ricerca del loro padre bilogico creduto morto da tanti anni. Sono convinti che non sarà così complesso ritrovarlo, dovranno invece ripercorrere a ritroso tutte le avventure sessuali vissute dalla loro madre, interpretata dalla brava Glenn Close. Riusciranno a rintracciare l'uomo che li ha messi al mondo?