Stasera in tv 20 agosto, su Canale 5 la serie L'ora della verità. La trama

30 agosto 2020

Stasera in tv 30 agosto, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20, è in programma la serie inedita L'ora della verità. Fiction thriller adattata al noir di Michel Bussi Tempo assassino. La protagonista è Caterina Murino, affiancata da Mathilde Seigner e Jenifer Bartoli. La storia è ambientata in Corsica, tra i nostri giorni e gli anni Ottanta. Clotilde è l'unica sopravvissuta di un incidente in cui hanno perso la vita il fratello e i genitori. Lei allora aveva soltanto 15 anni. Venti anni dopo torna sull'isola con il marito e la figlia e antichi ricordi riprendono a tormentarla. E' l'arrivo di una misteriosa lettera a sconvolgere ulteriormente il suo equilibrio. Clotilde capisce che forse la morte dei suoi familiari non è stata solo un tragico incidente. Tre gli episodi previsti nella prima serata.