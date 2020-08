Stasera in tv 30 agosto, su Rai Storia il film Prigionieri dell'onore. La trama

30 agosto 2020 a

Stasera in tv 30 agosto su Rai Storia a partire dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Prigionieri dell'onore. La regia è a cura di Ken Russel, del cast fanno parte Oliver Reed, Richard Dreyfuss, Peter Firth, Jeremy Kemp Gio, la pellicola è del 1991, realizzata nel Regno Unito. Il film ricostruisce la vicenda dell'affare Dreyfus, ufficiale alsaziano di origine ebraica che nel 1894 fu accusato di essere al soldo dei tedeschi. Per questo fu degradato e condannato, consideato colpevole di alto tradimento. Il caso divise l'opinione pubblica francese fino ai primi anni del Novecento. Non senza polemiche.