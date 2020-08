Stasera in tv 30 agosto, su Rai Movie in seconda serata il film Non è un paese per giovani

30 agosto 2020 a

Stasera in tv 30 agosto su Rai Movie in seconda serata è in programma il film dal titolo Non è un paese per giovani. Commedia italiana del 2017 realizzata tra il nostro Paese e Cuba, vede alla regia Giovanni Veronesi, mentre del cast fanno parte Filippo Scicchitano, Govanni Anzaldo, Sara Serraiocco. Il film racconta il fenomeno dei ragazzi che se ne vanno alla ricerca di un luogo dove diventare grandi. In due, Sandro e Luciano, finiscono in un Paese di frontiera, Cuba. Inseguono una svolta economica ma si imbattono in Nora, bella, sentimentale e italiana anche lei. Cambierà le loro vite.