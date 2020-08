Stasera in tv 30 agosto, su Rai Movie il film Mai Stati Uniti. La trama

30 agosto 2020 a

E' Mai Stati Uniti il film in programma stasera in tv 30 agosto su Rai Movie a partire dalle ore 21.10. Commedia realizzata nel 2013 grazie alla regia di Carlo Vanzina. Del cast fanno parte Ambra Angiolini, Anna Foglietta, Ricky Memphis, Vincenzo Salemme, Giovanni Vernia, Maurizio Mattioli, Andrea Pittorino, Paolo Bessegato, Daniela Piperno. La trama. In cinque scoprono di essere figli dello stesso padre, tale Vanni Galvani. L'uomo è appena morto e ha lasciato loro una importante eredità, ma la potranno incassare solo dopo aver soddisfatto quello che è il suo ultimo desiderio: spargere le sue ceneri in un lago dell'Arizona.