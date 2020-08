Stasera in tv 30 agosto, su Rai 5 il documentario I lagunari. I segreti di Venezia

30 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 30 agosto, su Rai 5 documentario della serie Di là dal fiume e tra gli alberi, a partire dalle ore 22.20. Questa volta l'attenzione si concentra sulle origini di Venezia, ma partendo dai territori più remoti della laguna, da San Michele a Murano, da Burano a Torcello. I lagunari è il titolo della puntata. Tutto scorre ed è condizionato dall'acqua che circonda queste isole. Un paesaggio mobile e per certi versi lunare. Quando si giunge all’estremo nord della laguna, dove la natura ha il sopravvento, le antiche città sono sommerse e dell’uomo non vi è più traccia, ci si trova davvero a ridosso della fine del mondo.