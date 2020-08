Stasera in tv 30 agosto, su Rai 4 il film L'angelo del crimine. La trama

30 agosto 2020 a

Stasera in tv 30 agosto, su Rai 4 a partire dalle ore 21.20 è in programma il film dal titolo L'angelo del crimine. Pellicola del 2018, prodotta tra Argentina e Spagna per la regia di Luis Ortega. Del cast fanno parte Lorenzo Ferro, Chino Darin, Daniel Fanego, Mercedes Moran. La trama. Siamo in Argentina negli anni Ottanta. Carlos ha 17 anni ed è molto abile a mettere a segno furti in appartamento. La sua carriera criminale subisce una svolta quando si unisce al compagno di scuola Ramon, figlio di un noto pregiudicato. Il film racconta la storia del più famoso killer dell'Argentina.