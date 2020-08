Stasera in tv 30 agosto, su Rai 3 il film Broken City con Catherine Zeta-Jones. La trama

30 agosto 2020 a

Stasera in tv, domenica 30 agosto, su Rai 3 è in programma il film dal titolo Broken City a partire dalle ore 21.25. Thriller del 2013, produzione degli Stati Uniti. La regia è a cura di Allen Hughes. Nel cast fanno parte Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, Barry Pepper, Kyle Chandler, Natalie Martinez, Alona Tal, Justin Chambers, Griffin Dunne. La trama: dopo essere stato costretto a lasciare la polizia di New York per uno scandalo, Billy Taggart viene assunto dal sindaco per indagare sulla sospetta infedeltà della moglie. Ma l'amante della donna viene trovato senza vita e la situazione si complica.