Elena Morali, il panorama del lato b lascia follower e fan senza fiato | Video

Elena Morali pubblica un video sul suo profilo Instagram e in poche ore colleziona 50mila like e centinaia di commenti. Del resto si tratta di immagini super sexy in cui la showgirl, già protagonista de La Pupa e il secchione e L'Isola dei famosi, mette in mostra le sue curve e in particolare il lato B. "Ma che panorama c'è qui ad Ischia?", scrive nel post che accompagna il video.

Ovviamente follower (1.2 milioni) e fan si scatenano con battute di ogni tipo, in particolare giocando sul doppio senso del panorama. Classe 1990, bergamasca, appassionata di beauty e make-up, Elena ha il sogno di entrare definitivamente nel mondo dello spettacolo. Il suo idolo è Michelle Hunziker.