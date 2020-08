Gianni Morandi, ancora un fisico da applausi: ecco il suo segreto

29 agosto 2020 a

"Pronto per il Tour de France". Ancora una foto scherzosa quella che pubblica Gianni Morandi sul suo profilo Instagram (1.2 milioni di follower). Proprio nel giorno in cui in Francia è iniziata la corsa a tappe più famosa del mondo, Morandi dedica un pensiero al ciclismo e posta una fotografia in cui è in sella ad una mountain bike.

L'artista ha sempre fatto dell'attività fisica un cavallo di battaglia, ovviamente oltre alla musica. Più volte ha corso la Maratona di New York e non si è limitato solo a quello: ha sempre continuato ad allenarsi. Alla soglia dei 76 anni Morandi vanta un fisico invidiabile ed ha energia da vendere.