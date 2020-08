Diletta Leotta, gioco sexy tra luce e ombra: le forme sono perfette

29 agosto 2020 a

Sempre più incantevole Diletta Leotta, che sembra davvero aver archiviato le ansie della fine della storia con il pugile Daniele Scardina. Nell'ultimo scatto pubblicato su Instagram infatti la bella conduttrice di Dazn ha messo in scena uno straordinario gioco di luci e ombre con lo splendido sfondo dell'Isola Bella di Taormina.

Ma a essere apprezzato dai followers è senza dubbio l'ombra della stessa Diletta Leotta, in una immagine che esalta le forme della giornalista. La foto ha mandato letteralmente in delirio i suoi fan, che hanno inondato il post di like e commenti di esaltazione. "Tra luce e ombra", la didascalia che accompagna lo scatto.