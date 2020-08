Stasera in tv 29 agosto, in seconda serata su Rai Movie "Se sposti un posto a tavola": la trama

29 agosto 2020 a

Brillante commedia francese in seconda serata su Rai Movie sabato 29 agosto. Dalle 23,10 infatti andrà in onda "Se sposti un posto a tavola", per la regia di Christelle Raynal. La trama è incentrata su quattro donne e quattro uomini, un banchetto di nozze e dei segnaposti caduti inavvertitamente e rimessi a casaccio e frettolosamente sul tavolo. A seconda dei posti scelti, e delle conversazioni con il proprio vicino di sedia, il futuro dei personaggi può essere molto diverso. Le differenti combinazioni saranno il motore per vari diversi sviluppi. Una commedia sul destino, una "Sliding Doors" leggera dove le coincidenze fortuite sfideranno l'ordine prestabilito delle cose, creando situazioni buffe, paradossali e romantiche.