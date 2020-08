Stasera in tv 29 agosto, su Rai Movie c'è Susan Sarandon in "The meddler - Un'inguaribile ottimista"

29 agosto 2020 a

Commedia romantica nella prima serata di sabato 29 agosto su Rai Movie. Scritta e diretta da Lorene Scafaria, alle 21,10 andrà in onda “The meddler - Un’inguaribile ottimista”, sul canale 24 del digitale terrestre. La trama racconta di Marnie, vedova da qualche tempo, che si trasferisce a Los Angeles per stare con la figlia Lori (Rose Byrne), una sceneggiatrice di serie tv reduce da una problematica rottura sentimentale. Entusiasta per il cambiamento e con tanti soldi ereditati da spendere, Marnie comincia a costruirsi una nuova vita. Protagonista la straordinaria Susan Sarandon: nel cast anche J. K. Simmons, Laura San Giacomo e Cecily Strong.