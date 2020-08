Stasera in tv 29 agosto, in seconda serata su Italia 1 c'è "Sport science"

29 agosto 2020 a

Stasera in tv, sabato 29 agosto, in seconda serata su Italia 1 (a partire dalle ore 23.25) c'è la serie televisiva Sport Science. Tre gli episodi in onda questa sera - il 10, 11 e 12 - dedicati come sempre all'esplorazione della scienza e dell'ingegneria alla base degli sforzi atletici. Girata all'interno di un hangar dell'aeroporto di Los Angeles o in loco utilizzando un laboratorio mobile, la serie staunitense della Espn si concentra sui test di alcuni aspetti dell'atletica (come il volo umano e il tempo di reazione). Le puntate già trasmesse sono disponibili anche su Mediaset Play.