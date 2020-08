Stasera in tv 29 agosto, su Rai4 in seconda serata "La meccanica delle ombre": la trama del thriller

29 agosto 2020 a

Thriller a sfondo politico in seconda serata su Rai4. Dalle 23,20 è in programma "La meccanica delle ombre", per la regia di Thomas Kruithof. La trama è incentrata su Duval, disoccupato, che è un meticoloso contabile, un uomo riflessivo abituato a rispettare scrupolosamente le regole, ed è anche un ex alcolista. Un bel giorno viene contattato da una misteriosa organizzazione perché trascriva delle telefonate intercettate senza fare e farsi domande. Lui accetta il lavoro senza sospetti, in quanto l'impiego restituirebbe una certa stabilità alla sua vita. Molto presto, però, si troverà a mettere per iscritto imbrogli politici di tutti i tipi, ritrovandosi d'un tratto invischiato in un pericoloso intrigo che vede coinvolti i servizi segreti e le alte sfere del governo francese... Per lui forse è arrivato il momento di iniziare a disobbedire. Tra i protagonisti François Cluzet affiancato da Alba Rohrwacher, Denis Podalydes e Sami Bouajila.