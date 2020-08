Brad Pitt e la storia con Nicole Poturalski. La top model è già sposata: "Ma è un matrimonio aperto"

29 agosto 2020 a

Un matrimonio aperto. E così Nicole Poturalski può tranquillamente vivere la sua storia d'amore con Brad Pitt. La coppia si è rivelata dai tabloid solo da qualche giorno ma si frequenterebbe da almeno un anno. Tuttavia c'è un particolare che merita attenzione. La 27enne top model è sposata con Roland Mary, imprenditore 68enne di Berlino proprietario del ristorante Borchardt. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i due condividerebbero appunto un “matrimonio aperto”. In sostanza, per l’uomo non ci sarebbero problemi se la moglie Nicole frequenta l'attore hollywoodiano. Tra l’altro i due uomini si conoscono bene: Pitti infatti frequenta il ristorante di Roland Mary da oltre dieci anni. L’ultima volta nell’agosto dell’anno scorso per il tour promozionale di “C’era una volta a Hollywood”, pellicola per la quale Brad Pitt ha vinto il suo primo Oscar. Proprio quella sera Brad ha incontrato per la prima volta Nicole Poturalski e tra i due sarebbe scattato il colpo di fulmine. Poche settimane dopo la top model tedesca sarebbe volata a Los Angeles per un servizio fotografico, incontrando Brad Pitt. I due poi sono stati paparazzati insieme ad un concerto di Kanye West, mentre attualmente sono in vacanza a Chateau Miraval, di proprietà dell’ex di Angelina Jolie. Un amico del 68enne avrebbe spiegato, secondo quanto riportato dal Daily Mail, che l’imprenditore non intende divorziare dalla moglie e che sta vivendo “tranquillamente la stretta amicizia di sua moglie con l’attore”.