Stasera in tv 29 agosto, su Rai2 in seconda serata quinto episodio della serie "Bull"

In seconda serata le nuove puntate in prima visione di Bull, telefilm che va in onda regolarmente su Rai2. Stasera 29 agosto dalle 22,45 l’episodio 5 della quarta stagione intitolato “Giustizia in prima pagina”. La storia racconta di Taylor che vuole a tutti i costi aiutare Jessica Lee, ballerina di un night club che dichiara di essere stata stuprata dal noto immobiliarista Nathan Alexander, in una delle stanze private del locale. Seppur a conoscenza di un imminente incontro tra Bull, Benny e il Signor Alexander, Taylor non si arrende e, con un sotterfugio, fa sì che Benny incontri Jessica mandando Bull su tutte le furie. Inaspettatamente, però, in seguito Bull inizia a condividere il punto di vista di Taylor, e decide di occuparsi del caso.