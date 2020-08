Cristina Chiabotto in Sicilia, sexy bikini e curve perfette: "Ho perso la testa per questo posto meraviglioso"

29 agosto 2020 a

Bikini super sexy, che mette in risalto il suo fisico perfetto con curve al punto giusto. Così Cristina Chiabotto è apparsa sui social, mandando in delirio i suoi fan. La showgirl infatti ha alzato la già alta temperatura di questa estate con uno scatto da urlo, direttamente da un resort in Sicilia dove sta trascorrendo le vacanze.

L’ex Miss Italia, grande tifosa della Juventus, ha postato sui social in bikini, mettendo in mostra una forma pressoché perfetta. Per la gioia dei suoi ammiratori, spiazzati dalla bellezza di Cristina. "Ho perso la testa per questo posto meraviglioso", la frase con cui accompagna l'immagine.