Stasera in tv 29 agosto, su Canale 5 il concerto di Gianni Morandi Live in Arena 2013 "Il meglio"

29 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv su Canale 5 una grande serata con il meglio del concerto-spettacolo di Gianni Morandi "Live in Arena 2013". Una serata di musica che ripropone i migliori duetti e le esibizioni più belle del cantante bolognese, accompagnato con altri artisti che il 7 e l'8 ottobre di sette anni fa salirono sul palco dell'Area di Verona. Tra questi Fiorello, Raffaella Carrà, Ennio Morricone, Cher, Rita Pavone ma anche artisti come Checco Zalone. Sul palco Gianni è accompagnato dalla band e, per la prima volta nella sua storia artistica, da 100 giovani musicisti d'orchestra.