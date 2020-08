Stasera in tv 29 agosto, su Rai5 Silvio Orlando a teatro ne "Il nipote di Rameau"

29 agosto 2020 a

Inizia nella prima serata di sabato 29 agosto il ciclo "Orlando glorioso", tre serate dedicate appunto a Silvio Orlando, uno dei più versatili ed apprezzati interpreti della sua generazione, in bilico tra palcoscenico e grande schermo. Su Rai5 dalle 21,15 infatti andrà in onda "Il nipote di Rameau", in cui l'attore e regista dà corpo e voce al musico fallito, nato dal sarcasmo illuminista di Denis Diderot, adattato per la scena da Edoardo Erba. Sabato 5 settembre si prosegue con "Si nota all'imbrunire (Solitudine da paese spopolato)" per chiudere sabato 12 con l'adattamento teatrale de "La scuola". "Il nipote di Rameau" di Denis Diderot, è la parabola grottesca di un musico fallito, cortigiano convinto, amorale per vocazione avvolto in un lucido cupio dissolvi, messa in scena e interpretata da Silvio Orlando, che è autore anche dell'adattamento, con Edoardo Erba. Nella sua imbarazzante assenza di prospettive edificanti, nella riduzione della vita a pura funzione fisiologica riesce in maniera paradossale a ribaltare la visione del bene e del male, del genio e della mediocrità, della natura umana e delle possibilità di redimerla.