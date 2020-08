Stasera in tv 29 agosto, in seconda serata su Canale 5 c'è il documentario "Campi di battaglia"

29 agosto 2020 a

Stasera in tv, sabato 29 agosto, in seconda serata su Canale 5 (a partire dalle ore 00.05) c'è il documentario "Campi di battaglia" sulla campagna delle Ardenne, una delle battaglie più cruente della seconda guerra mondiale. La trasmissione ricostruisce la storia con immagini di repertorio, documenti inediti e approfondimenti sui momenti cruciali dei sei anni di guerra dell'ultimo conflitto mondiale. La battaglia oggetto della trasmissione di stasera si svolse nel dicembre 1944 e vide i tedeschi infliggere serie perdite agli Alleati tra Belgio e Francia settentrionale, per venire poi respinti dalle preponderanti forze anglo-americane. Da quel momento in poi l'avanzata verso la Germania non conoscerà più sosta fino alla sconfitta del Terzo Reich.