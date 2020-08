Stasera in tv 29 agosto, su Rai4 il noir d'azione "Darkland": la trama

29 agosto 2020 a

È il noir d’azione di produzione danese “Darkland”, diretto da Fenar Ahmad e interpretato da Roland Møller, Dar Salim e Ali Sivandi, il film in onda sabato 29 agosto alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre). La trama racconta dell'affermato chirurgo Zaid, che per aiutare il fratello minore che si è messo nei guai con una gang, dovrà abbandonare la sua professione e gli agi della vita borghese per calarsi nuovamente nel sottobosco criminale frequentato quando era solo un giovane immigrato. Film datato 2017, per due ore in cui non mancheranno i colpi di scena.