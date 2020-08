Stasera in tv 29 agosto, su Rete 4 due episodi della serie Una vita. Le anticipazioni

29 agosto 2020 a

Stasera in tv, sabato 29 agosto, in prima serata su Rete 4 (a partire dalle ore 21.25) due nuovi episodi della serie Una vita. Ecco le anticipazioni delle puntate di oggi. Susana scopre che Alfredo ha denunciato Liberto per violenza sessuale ai danni di Genoveva e si rivolge a Felipe.

Bellita propone di festeggiare al Nuovo Secolo la partenza di Cinta e Rafael. Cesareo continua a chiedere informazioni sul misterioso Valdeza.

La fiction racconta la contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano nel maestoso edificio Acacias 38