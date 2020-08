Stasera in tv 29 agosto, su Rai3 il capolavoro di Tarantino "The hateful eight": la trama

29 agosto 2020 a

Il capolavoro di Quentin Tarantino vincitore del Premio Oscar, del Bafta e del Golden Globe per la migliore colonna sonora, firmata da Ennio Morricone: è “The Hateful Eight”, in onda sabato 29 agosto alle 20.30 su Rai3. Il film, interpretato da Samuel Lee Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum e Bruce Dern, è il secondo con ambientazione western di Tarantino, dopo “Django Unchained”. La trama è ambientata dopo la fine della guerra civile: il cacciatore di taglie John Ruth e la sua prigioniera Daisy Domergue viaggiano in una diligenza verso Red Rock dove Ruth, noto da quelle parti come "Il Boia", porterà la donna dinanzi alla giustizia, per riscuotere una copiosa taglia. A causa di una tempesta di neve, i due sono costretti a fermarsi nel cuore del Wyoming e a loro si unisce un gruppo eterogeneo di sconosciuti che ordisce multipli tradimenti e inganni.