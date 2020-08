Manila Nazzaro e Amoruso sempre più innamorati: dopo Temptation Island il Grande Fratello Vip? I dettagli

29 agosto 2020 a

Innamorati più che mai, sempre insieme. La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo l’esperienza a Temptation Island, non sembra avere alcun cenno di crisi. Su Instagram io due hanno pubblicato una foto in cui si baciano appassionatamente nella splendida cornice di Golfo Aranci.

Adesso i due si godono appunto un po’ di vacanze in Sardegna, in barca. Gli ultimi spifferi dicono che addirittura Signorini abbia messo gli occhi su di loro e pur essendo al completo il cast del Grande Fratello Vip, i due potrebbero entrare in corsa. Intanto la ex Miss Italia, che fa sognare i fan, e l’ex calciatore si godono il momento.