Stasera in tv 29 agosto, su Rai2 thriller da brividi "Ninna nanna mortale"

29 agosto 2020 a

a

a

Appuntamento con il thriller in prima serata su Rai2. Sabato 29 agosto infatti a partire dalle 21,05 andrà in onda il film intitolato "Ninna nanna mortale". La storia è incentrata su Olivia e Harry Davis, che hanno perso la loro figlioletta alla nascita. Sei mesi dopo, i due giovani si stanno riprendendo dalla terribile perdita, provando a rimettere in piedi le loro vite. Un giorno però Olivia incontra l’affascinante Brooke Marsden e la sua bella neonata. La donna viene sopraffatta da forti sentimenti di amore e possessività. Due ore che terranno tutti gli spettatori con il fiato sospeso.