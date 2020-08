Stasera in tv 29 agosto, su Tv8 il film Memorie di una geisha. La trama

29 agosto 2020 a

Stasera in tv, sabato 29 agosto, in prima serata su Tv8 (alle ore 21.25), c'è il film Memorie di una geisha. Un film del 2005, vietato ai minori di 13 anni, diretto da Rob Marshall con Suzuka Ohgo, Togo Igawa, Mako, Samantha Futerman, Elizabeth Sung e Thomas Ikeada. La trama: la piccola Chiyo, a soli 9 anni è costretta a lasciare la famiglia e il povero villaggio di pescatori dove è nata. Venduta ad una scuola per geishe di Kyoto, viene istruita sui riti, le danze, la musica, la cerimonia del tè e l'abbigliamento adatto. Costretta a subire vessazioni e umiliazioni dalle colleghe e soprattutto dalla geisha più importante, Hatsumomo, gelosa della sua bellezza, dopo un tentativo di fuga viene retrocessa a serva. A salvarla ci penserà Mameha, geisha esperta e generosa, rivale di Hatsumomo, che la prende sotto la sua protezione.