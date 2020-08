Stasera in tv 29 agosto, su Rai1 ultima puntata di "Una storia da cantare": speciale Sanremo

29 agosto 2020 a

È il Festival di Sanremo il protagonista dell’ultimo appuntamento di “Una storia da cantare”, in onda sabato 29 agosto alle 21.25 su Rai1. Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero raccontano, dall’Auditorium Rai di Napoli, la storia di sei cantautori che, con il loro passaggio sul palco del teatro Ariston, hanno scritto pagine indelebili: da Vasco Rossi ad Adriano Celentano, passando per Domenico Modugno e Ivano Fossati; e ancora, Sergio Endrigo e Luigi Tenco. Ospiti della puntata: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, i Decibel e Funk Off.